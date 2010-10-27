232 работника железных дорог прошли психофизиологическую реабилитацию

На протяжении января-сентября 2010 года 232 работника локомотивных бригад железных дорог Украины нуждались в помощи психологов и психотерапевтов и прошли психофизиологическую реабилитацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, 49 человек были госпитализированы из-за острой реакции на стресс, от расстройства адаптации пролечено 37 работников, от посттравматических стрессовых расстройств – 2 человека. Работники локомотивных бригад Приднепровской, Одесской и Львовской железных дорог проходят реабилитацию в неврологических отделениях отраслевых медицинских учреждений.

Психологическую помощь машинистам и их помощникам оказывают также психологи локомотивных депо. При необходимости они проводят консультации семьям работников локомотивных бригад.

На сегодня на железных дорогах Украины работает 13 123 машиниста локомотива и 9751 помощник.

Как отмечают в ведомстве, дорожно-транспортные происшествия на железных дорогах, особенно те, в которых тяжело травмируются и гибнут люди, негативно сказываются на психо-эмоциональном состоянии работников локомотивных бригад. На машиниста локомотива и помощника машиниста, отвечающих за безопасность движения, ложится большая психологическая нагрузка. В стрессовой ситуации, когда во время движения поезда в непосредственной близости на путь выезжает автотранспорт, работники локомотивных бригад не имеют возможностей для маневра, чтобы избежать столкновения, поскольку тормозной путь зависит от многих факторов, среди которых вес поезда, профиль участка, скорость движения и другие сопутствующие условия.

Поэтому на железных дорогах Украины проводится психофизиологическая реабилитация лиц, работа которых связана с безопасностью движения, эмоциональными перегрузками, стрессовыми ситуациями на транспорте. С этой целью 10 лет назад в системе здравоохранения на железнодорожном транспорте были созданы три медицинских реабилитационных центра на базе Дорожной клинической больницы № 1 ст. Киев, Центральной клинической больницы «Укрзализныци» и больницы ст. Луганск.