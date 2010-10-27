Перевозки через аэропорт «Борисполь» выросли на 20%

Количество перевезенных пассажиров через международный аэропорт «Борисполь» за сентябрь 2010 года увеличилось на 20,25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 728 тыс. 89 пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

В частности, количество пассажиров, которые обслуживались в аэропорту в течение сентября 2010 года, составляет: на регулярных рейсах – 548 тыс. 988 человек, на чартерных рейсах – 175 тыс. 259 человек, на рейсах деловой авиации – 2783 человека.

Наибольший рост пассажиропотока зафиксирован на международных регулярных рейсах – перевезено 456 тыс. 923 пассажиров, что почти на 22% больше, чем в сентябре прошлого года. На внутренних регулярных рейсах количество пассажиров увеличилась на 16,79%. В течение сентября т.г. наибольшее количество пассажиров было зафиксировано на рейсах в Донецк – прирост составил 38,5% и во Львов – на 84%.

Грузовые перевозки также увеличились: в сентябре через аэропорт прошло 2652 тонны грузов, что на 12,9% больше аналогичного показателя прошлого года. Основная часть грузовых перевозок выполняется на международных рейсах (1910 тонн).

Также в пресс-службе отметили, что на международных регулярных рейсах количество пассажиров с начала 2010 года выросло по сравнению с аналогичным периодом не только прошлого, но и 2008 года, и составило 3 млн. 344,207 тыс. пассажиров.