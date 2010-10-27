Минтранс призывает к участию в Неделе безопасности дорожного движения

Согласно решению внеочередной коллегии Министерства транспорта и связи по повышению безопасности на транспорте, Департамент безопасности в отрасли совместно с Всеукраинской общественной организацией «Ассоциация безопасности дорожного движения» проводит с 15 по 21 ноября 2010 года Неделю безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает УНИАН пресс-служба министерства.

Минтранссвязи призывает перевозчиков, водителей и общественность принять участие в Неделе безопасности дорожного движения.

Как считают в министерстве, проведение Недели безопасности дорожного движения должно объединить всех участников дорожного движения, государственный и негосударственный секторы и социально ответственный бизнес вокруг проблемы воспитания законопослушного водителя.

Программой Недели безопасности предусмотрен широкий комплекс мероприятий, главные из которых: письмо-обращение на имя Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с инициативой поднятия статуса проблемы безопасности дорожного движения до уровня государственного, проведение ряда круглых столов с перевозчиками и СМИ по предупреждению аварийности на автотранспорте, проведение широкой общественной просветительской кампании с привлечением лучших рекламных площадей страны на тему: «Сделаем дороги безопасными».