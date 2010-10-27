ЮЗЖД увеличила пассажироперевозки в дальнем сообщении на 4,7%

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) по итогам 9 месяцев 2010 года перевезла в дальнем сообщении 30,9 млн. пассажиров, что по сравнению с показателями прошлого года больше на 1,4 млн. человек, или на 4,7%.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Пассажирооборот по Юго-Западной железной дороге в дальнем сообщении составил 8092,4 млн. пасс./км, что больше на 174,5 млн. пасс./км по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

При этом железной дорогой отправлено 18711 поездов, в том числе 8149 поездов собственного формирования.