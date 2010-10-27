Минтранс разрабатывает балльную систему допуска к конкурсам на перевозки пассажиров

Министерство транспорта и связи Украины и ГП «ГосавтотрансНИИпроект» при участии перевозчиков разрабатывают балльную систему допуска к конкурсам на перевозки пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор «ГосавтотрансНИИпроект» Анатолий РЕДЗЮК.

«Сейчас разрабатывается совместно с перевозчиками единый реестр, балльная система допуска к конкурсу на пассажирские автоперевозки», – сказал он.

По его словам, проект данного постановления может быть согласован с различными ведомствами в течение двух месяцев, после чего его должен утвердить Кабмин.

Главным нововведением этой системы станет необходимость укрупнения мелких перевозчиков, поскольку чем крупнее перевозчик, тем выше будет его балл.

«У нас свыше 110 тыс. автоперевозчиков. Никаких инспекций не хватит, чтобы за каждым следить», – отметил А.РЕДЗЮК. По его мнению, свыше 90% автоперевозчиков не выполняют в полной мере законодательство.

А.РЕДЗЮК напомнил, что для повышения безопасности при автоперевозках пассажиров Минтранс вводит тахографы на внутренних перевозках, так как на международных они уже введены, а также ремни безопасности.

В целом, по его информации, в Минтрансе готовится около 30 нормативных документов для минимизации нарушений при перевозках.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО сообщил, что Минтранс принял решение о серьезной реформе в автомобильном транспорте. По его словам, сегодня 33% перевозчиков из более 150 тысяч – это перевозчики, имеющие в активе одно транспортное средство, и 46% – два транспортных средства.

«Мы принимаем до конца года закон, которым устанавливаем с 2011 года минимум 5 (транспортных средств для одного перевозчика – УНИАН), а потом повышаем до того, чтобы это было 30% от транспортного рынка определенного региона, города или села», – сказал министр. Он также сообщил, что сегодня контролировать безопасность 150 тысяч перевозчиков невозможно, как невозможно проконтролировать человека, имеющего один автобус, поскольку степень его ответственности не определена, у него еще 90% долги за покупку этого автобуса, и этот человек не может нести никакой имущественной ответственности.