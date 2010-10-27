Киевский мотоциклетный завод увеличил прибыль в 28 раз

ОАО «Киевский мотоциклетный завод» завершило январь-сентябрь с чистой прибылью 7,597 млн. грн., что в 28,3 раза больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре Киевский мотоциклетный завод сократил чистый доход на 7,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 5,046 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 10,2% – до 5,876 млн. грн.

Справка УНИАН. Киевский мотоциклетный завод был создан на базе бронетанкового ремзавода E8 в 1945 году. На предприятии было внедрено 22 модели мотоциклов разных мощностей. В 1994 году государственное предприятие «Киевский мотоциклетный завод» преобразовано в ОАО.

100% акций предприятия принадлежат государству и находятся в управлении Фонда госимущества Украины.

В 2009 году завод увеличил чистый убыток в 6,8 раза, по сравнению с 2008 годом, - до 8,582 млн. грн.