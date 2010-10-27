«Лизингтехтранс» обжалует в суде претензии Счетной палаты

ГП «Лизинтехтранс» планирует судебное обжалование претензии Счетной палаты Украины, высказанные относительно функционирования схемы лизингового заказа и закупки региональных пассажирских самолетов Ан-148. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, учитывая тенденциозный подход, проявленный при подготовке и обнародовании материалов проверки ГП "Лизингтехтранс", предприятие намерено защитить свою деловую репутацию. «Мы вынуждены констатировать, что Счетная палата Украины ненадлежащим образом провела проверку использования средств по программе «Приобретение самолетов через государственное лизинговое предприятие». Во-первых, аудиторы Счетной палаты Украины не провели всестороннего анализа использования средств на предприятии-исполнителе работ», - отмечается в сообщении.

По данным компании, «Лизингтехтранс» в течение 2007 - 2009 гг. перечислил средства на закупку 6 самолетов Ан-148 в соответствии с контрактами, заключенными с заводом «Авиант» (ныне - ГП« Антонов»). Однако, производитель не выполнил своевременно свои обязательства на поставку указанных самолетов. Кроме того, Счетная палата обвиняет именно «Лизингтехтранс» в неэффективном использовании бюджетных средств.

По данным «Лизингтехтранса», при этом, аудиторы Счетной палаты не провели ни одной проверки использования бюджетных средств исполнителем работ.

Как напоминают на предприятии, в свою очередь, ГП «Лизингтехтранс» вынуждено было в октябре т.г. обратиться в Хозяйственный суд г. Киева с иском к ГП «Антонов» об установлении сроков передачи трех самолетов Ан-148.

В сообщении также отмечается, что заимствовать средства из внебюджетных источников, - как этого требует председатель Счетной палаты Украины, - на приобретение самолетов Ан-148 предприятие не может до сих пор. «Ни один украинский банк не согласился предоставить кредит на схему лизингового продажи украинской авиатехники», - отмечается в сообщении.

Как отмечают в «Лизингтехтрансе», на сегодняшний день цена на самолет Ан-148 является экономически привлекательной, но она была бы еще привлекательнее, если бы на государственном уровне были установлены определенные налоговые или иные преференции для эксплуатантов новой техники.

Как сообщал УНИАН, Счетная палата заявила о финансовых нарушениях Государственного предприятия «Лизингтехтранса», созданного при Министерстве транспорта и связи, во время закупок самолетов Ан-148 у Государственного предприятия «Антонов».

«Проведенный Счетной палатой аудит свидетельствует о том, что при решении данного вопроса Минтранссвязи в 2007-2009 гг. и первом полугодии 2010 г. нарушало требования действующего законодательства и действовало неэффективно. Цель бюджетной программы — приобретение самолетов Ан-148 через государственное лизинговое предприятие — не была достигнута, а понесенные госбюджетом затраты — 486,1 млн грн — нельзя сравнить с полученным результатом. За это время вместо шести самолетов Ан-148 построено и передано заказчику всего два», — говорится в сообщении Счетной палаты.

По информации Счетной палаты, лизингополучателем выступил сам же производитель — ГП «Антонов», который в свою очередь постоянно инициирует увеличение стоимости самолетов по уже заключенным договорам поставки. «Вместо того чтобы непосредственно поддержать авиастроение, придумали эту схему лизинга. За бюджетные средства построили 2 самолета вместо 6 — и сами у себя взяли в лизинг. Мы такими схемами не поддерживаем авиастроение, а грабим», — заявил председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО. Справка УНИАН. В течение 2007-2008 гг. ГП «Лизингтехтранс» перечислило производителям самолетов Ан-148-100В закупка которых предусмотрена по бюджетной программе «Приобретение самолетов Ан-148 через государственное лизинговое предприятие» 486,8 тыс. грн. средств государственного бюджета, с передачей в лизинг двух воздушных судов освоено более 200 млн. грн. Первые два Ан-148 осуществляют регулярные пассажирские перевозки с июня 2009 года. На декабрь 2010 года запланирован ввод в эксплуатацию третьего самолета.