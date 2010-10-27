«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» завершила модернизацию IP/MPLS-сети «Киевстара»

Системный интегратор «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» успешно завершил проект модернизации ядра IP/MPLS сети компании «Киевстар». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА».

В ходе проекта осуществлена замена маршрутизаторов класса GSR, производства компании Cisco, на более производительное решение этого производителя: CRS-1. В сообщении отмечается, что проект стал первым внедрением маршрутизаторов этого класса в Украине.

Модернизация ядра сети позволила телекоммуникационному оператору достичь ряда важных преимуществ. Пропускная способность маршрутизатора CRS-1 достигает 640 Gbps, что позволило повысить общую пропускную способность ядра сети в 2 раза, при

одновременном повышении стабильности работы. Благодаря этому у оператора появились дополнительные возможности в предоставлении через единое ядро сети услуг Business Voice, Data, IPTV высокого качества, а также обеспечена готовность к предоставлению услуг связи нового поколения - 3G и 4G.

Оборудование GSR было использовано в модернизации пограничных маршрутизаторов. Установлено 4 точки терминирования международных Интернет-каналов, пропускная способность которых достигла 10 Gbps. Повышен уровень отказоустойчивости предоставления услуги доступа в Интернет. Таким образом, в ходе проекта не только расширены возможности телекоммуникационного оператора, но и достигнуто сохранение сделанных ранее инвестиций.

Справка УНИАН. «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» является одним из лидирующих системных интеграторов страны, Компания образована в 1993 году.

«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» - одна из компаний международной корпорации S&T System

Integration & Technology Distribution AG (S&T AG), на предприятиях которой работают

около 2600 сотрудников в 21 стране мира. Штаб-квартира корпорации расположена в Вене (Австрия); акции S&T AG котируются на Венской фондовой бирже с 2003 года.

Телекоммуникационный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи по числу абонентов. Сеть «Киевстар» охватывает все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах. Более 2,4 миллионов украинцев пользуются мобильным Интернетом «Киевстар». В 7 крупнейших городах Украины – Киеве, Донецке, Днепропетровске, Харькове, Львове, Симферополе, Одессе – предоставляются услуги высокоскоростного фиксированного интернет-доступа, которыми могут воспользоваться более 500 тыс. семей, проживающих в 4 тыс. домов.