К автокатастрофе в Марганце могли привести ряд различных факторов - МВД

В Министерстве внутренних дел Украины считают, что к автокатастрофе в Марганце, вследствие которой погибли 45 человек, могли привести ряд объективных и субъективных факторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра МВД Украины, начальник Главного следственного управления Василий ФАРИННИК.

К таким факторам он, в частности, отнес непрозрачность бокового стекла возле водителя, что, по данным экспертов, пропускало свет через тонирование лишь на 2,4% вместо 75-100%, установленных нормативами. Кроме того, не исключено, что водитель маршрутки должен был носить очки или контактные линзы. В подтверждение этого факта В.ФАРИННИК заметил, что есть медицинская справка, выданная водителю, в которой содержатся определенные исправления. Кем, когда и для чего они делались, сейчас устанавливается, сказал он. Также заместитель министра отметил, что еще одним фактором мог стать стереотип в поведении водителя, поскольку он неоднократно ездил по этому маршруту и был уверен в том, что на пути движения транспортного средства вряд ли смогут появиться какие-то серьезные препятствия. “Все это в совокупности могло к этому привести», - отметил В.ФАРИННИК.

В то же время он сообщил, что решается вопрос о возбуждении в отношении владельца автобуса уголовного дела за нарушение трудового законодательства, но, как заметил В.ФАРИННИК, ответственность за это не предусматривает заключения.

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Марганце Днепропетровской области на железнодорожном переезде автобус "Эталон" столкнулся с локомотивом. Автобус выехал на запрещенный сигнал светофора. Жертвами ДТП стали 45 лиц, в том числе водитель автобуса.