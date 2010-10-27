Изюмский тепловозоремонтный завод увеличил убыток на 78%

ОАО “Изюмский тепловозоремонтный завод” (г. Изюм, Харьковская обл.) в январе-сентябре текущего года увеличило чистый убыток на 77,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 11,017 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре Изюмский тепловозоремонтный завод увеличил чистый доход в 5,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 8,899 млн. грн., а также увеличил доход (выручку) от реализации в 5,3 раза – до 10,627 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО “Изюмский тепловозоремонтный завод” (г. Изюм, Харьковская обл.) занимается ремонтом тепловозов и колесных пар к ним, изготовлением запасных частей к тепловозам и др.

100% акций ОАО “Изюмский тепловозоремонтный завод” принадлежат государству и находятся в управлении Минтранссвязи.