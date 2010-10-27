Одесские железнодорожники открыли путепровод на 997 километре станции Виска

Одесские железнодорожники торжественно открыли после реконструкции путепровод на 997-м километре станции Виска, где заменены дефектные элементы конструкции путепровода.

В церемонии приняли участие начальник Одесской железной дороги Илья ЛЕВИЦКИЙ, председатель Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН, другие сотрудники ОЖД и ОГА.

Как отметил С.ЛАРИН, «благодаря усилиям железнодорожников жители Малой Виски вновь получили возможность быстро и удобно добираться до объектов социальной инфраструктуры райцентра».

Справка УНИАН. Путепровод был построен в 1912 году. Из-за деформации конструкций, которая образовалась в результате длительной эксплуатации путепровода, в 2007 году движение на этом участке было закрыто.