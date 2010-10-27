Гайворонский тепловозоремонтный завод получил 166 тыс. грн. прибыли

ОАО “Гайворонский тепловозоремонтный завод” (г. Гайворон, Кировоградская обл.) завершило январь-сентябрь этого года с чистой прибылью 166 тыс. грн., тогда как за аналогичный период 2009 года чистый убыток составлял 189 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре завод увеличил чистый доход на 35,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 14,393 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 35,9% – до 15,383 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО “Гайворонский тепловозоремонтный завод” (г. Гайворон, Кировоградская обл.) занимается ремонтом тепловозов ТУ2, 4, 7, ТГМ-23 и колесных пар к ним, ремонтом дизельных двигателей Д6 и Д12, изготовлением запасных частей к тепловозам 2ТЭ10 в/и, ТЭП60, ТУ2, 4, 7 и ЭПС, изготовлением зубчатых колес.

95,76% акций ОАО “Гайворонский тепловозоремонтный завод” принадлежат государству.

В 2009 году Гайворонский тепловозоремонтный завод сократил чистую прибыль на 91,4% по сравнению с 2008 годом – до 147 тыс. грн.