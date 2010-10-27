«Азовмаш» увеличил прибыль на 6,5%

ОАО "Азовмаш" (г. Мариуполь, Донецкая обл.) в январе-сентябре т.г. увеличило чистую прибыль на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2,089 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре т.г. "Азовмаш" увеличил чистый доход в 8,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 384,079 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации в 7,2 раза – до 1 млрд. 516,164 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Азовмаш» (г. Мариуполь, Донецкая обл.) создано в 2000 году на базе нескольких объединенных предприятий Мариуполя: АО «Азов», «Азовобщемаш», «Мариупольский термический завод», Специализированный конструкторско-технологический институт. Предприятие было монополистом в Советском Союзе по выпуску большегрузных топливозаправщиков.

Около 80% производимой продукции «Азовмаш» экспортирует в Россию, Азербайджан, Германию, Венгрию, Турцию и другие страны.

Акционерами ОАО «Азовмаш» являются Фонд госимущества Украины (50%) и ЗАО «Украинская промышленно-транспортная компания» (50%).

В 2009 году «Азовмаш» увеличил чистую прибыль на 8,3% по сравнению с 2008 годом – до 2,613 млн. грн.