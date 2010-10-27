Киевский электровагоноремонтный завод увеличил прибыль в 2,1 раза

ОАО "Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г." (г. Киев) в январе-сентябре т.г. увеличило чистую прибыль в 2,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 2,907 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре т.г. завод увеличил чистый доход на 44,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 129,138 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 45,1% - до 154,966 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г." (г. Киев) производит капитальный ремонт электропоездов постоянного и переменного тока, ремонт тяговых электрических двигателей и вспомогательных электрических машин, новое формирование колесных пар, ремонт колесных пар и др.

100% акций ОАО "Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г." принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.

В 2009 году завод сократил чистую прибыль на 51,7% по сравнению с 2008 годом – до 1,374 млн. грн.