Вице-премьеры Украины и Польши примут участие в закладке дороги Львов-Краковец

28 октября во Львовской области вице-премьер-министр Украины Борис Колесников и вице-премьер-министр, министр экономики Республики Польша Вальдемар ПАВЛЯК примут участие в закладке автодороги Львов-Краковец.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, завтра состоится совещание по вопросам обустройства украинско-польской государственной границы к проведению «Евро-2012» при участии вице-премьер-министров Украины и Польши.

После совещания запланирована торжественная церемония закладки новой автомобильной дороги Львов-Краковец.

Также в программе пребывания общий брифинг для СМИ и переезд на Львовский автобусный завод на презентацию автобусов для принимающих Евро-2012 городов.