«Гидросила МЗТГ» сократил прибыль на 42,4%

ОАО «Гидросила МЗТГ» (ранее – Мелитопольский завод тракторных гидроагрегатов, г. Мелитополь, Запорожская обл.) в январе-сентябре сократило чистую прибыль на 42,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 3,952 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре предприятие увеличило чистый доход на 10,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 59,388 млн. грн., а также увеличило валовой доход (выручку) от реализации на 13,7% - до 63,580 млн. грн.

Справка УНИАН. «Гидросила МЗТГ» (ранее – Мелитопольский завод тракторных гидроагрегатов) специализируется на выпуске гидрораспределителей для сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, являясь в СНГ основным и крупнейшим производителем данного вида продукции и удерживая, соответственно, самую крупную долю рынка.

С 2006 года «Гидросила МЗТГ» входит в структуру ЗАО «Гидросила ГРУП», крупнейшего на территории стран СНГ производителя гидравлических силовых машин и компонентов гидромашин для сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники.

В структуру ЗАО «Гидросила ГРУП» входят ОАО «Гидросила» (г. Кировоград), крупнейший в СНГ производитель аксиально-поршневых машин и шестеренных насосов, ЗАО «Гидросила ЛЕДА», производитель рукавов высокого давления, и ООО «Гидросила ТЕТИС», производитель гидроцилиндров. «Гидросила ГРУП» - динамически развивающаяся структура, надежно удерживающая лидирующее положение как в сфере производства гидравлики, так и на рынках сбыта.

В мае 2008 года в результате реструктуризации из состава «Гидросила МЗТГ» было выделено отдельное предприятие «Гидросила ТЕТИС», специализирующееся на выпуске гидроцилиндров для сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники.

В 2009 году завод «Гидросила МЗТГ» увеличил чистую прибыль в 5,5 раза по сравнению с 2008 годом – до 6,179 млн. грн.