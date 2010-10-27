«Промивестбанк» предоставил Кировоградскому хлебозаводу кредит

«Промивестбанк» (Киев) предоставил ОАО «Кировоградский хлебозавод» кредит в виде возобновляемой кредитной линии на сумму 15 млн. грн. под 17,5% годовых. Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте раскрытия информации ГКЦБФР.

Соответствующий договор подписан 15 октября 2010 года. Средства предоставлены сроком на три года и будут использованы для закупки муки, сырья, материалов, ГСМ, оплаты услуг, с/г продукции, пополнения оборотных средств.

Справка УНИАН. "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" («Проминвестбанк») создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2010 года составили 28,914 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 27,147 млрд грн, обязательства – 24,059 млрд грн, уставный капитал - 5,299 млрд грн, собственный капитал – 4,855 млрд. грн.

"Проминвестбанк" в январе-сентябре 2010 года получил убыток в 593,099 млн грн.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) владеет 93,84% "Проминвестбанка".