В Винницкой обл. объем пассажирских перевозок сократился на 0,27%

В январе-сентябре 2010 года объем пассажирских перевозок транспортным комплексом Винницкой области сократился на 0,27%, или 0,5 млн. пассажиров, по сравнению с январем-сентябрем 2009 года - до 186,557 млн. пассажиров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

По сообщению, в январе-сентябре 2010 года пассажирские перевозки, выполненные железнодорожным транспортом, возросли на 1,5% по сравнению с январем-сентябрем 2009 года - до 25,2 млн. пассажиров.

Пассажирские перевозки, выполненные автомобильным транспортом, в январе-сентябре 2010 года сократились на 2,7% по сравнению с январем-сентябрем 2009 года - до 74,8 млн. пассажиров.

Также, в январе-сентябре 2010 году электротранспортом в областном центре перевезено 86,6 млн. пассажиров. Троллейбусным транспортом перевезено всего 46,4 млн. пассажиров, а трамвайным – 40,2 млн. Общее количество перевезенных электротранспортом пассажиров по сравнению с январем-сентябрем 2009 г. увеличилось на 2,4%.