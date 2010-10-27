ФГИУ повторно выставил на продажу акции львовского завода «Автопогрузчик»

Фонд государственного имущества Украины(ФГИУ) объявил конкурс по продаже 57,389% акций ОАО «Львовский завод «Автопогрузчик». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составляет 6 млн. 145 тыс. грн.

Конкурс по продаже акций ОАО «Львовский завод «Автопогрузчик» состоится через 75 дней со дня его объявления (27 октября 2010 г.).

Справка УНИАН. ОАО «Львовский завод «Автопогрузчик» создано в 1996 году путем реорганизации государственного предприятия «ЛАНТ», которое занималось производством подъемного и такелажного оборудования. С июня 2000 года не осуществляет производственной деятельности.

ОАО «Львовский завод «Автопогрузчик» владеет пакетами акций ЗАО «Автопогрузчик» (39,41%), ЗАО «Ремонтно-инструментальный завод» (66,64%), ДП «ТУР» ОАО «ЛЗА» (100%).

По результатам І квартала 2010 года убыток предприятия составил 185 тыс. грн., дебиторская задолженность – 2 млн. 50 тыс. грн., кредиторская задолженность – 3 млн. 62 тыс. грн.

Уставный фонд – 15 млн. 288 тыс. 650 грн.