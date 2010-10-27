В Донецкой обл. реализация скота и птицы на убой выросла на 10%

В агропромышленном комплексе Донецкой области за январь-сентябрь т.г. реализация скота и птицы на убой выросла на 10% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем и составила 67,2 тыс. тонн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

В сообщении также отмечается, что производство яиц в области за 9 месяцев текущего года увеличилось на 16% по сравнению с январем-сентябрем 2009 года и составило 919,3 млн. штук.

За отчетный период численность свиней в области выросла до 402,7 тыс. голов (на 13%), овец и коз - до 28,2 тыс. голов (на 6%), птицы всех видов - до 8,6 млн. голов (на 15% по сравнению с январем-сентябрем 2009 г.).

В ОГА констатировали, что в целом за январь-сентябрь 2010 г. во всех категориях хозяйств объем производства продукции животноводства возрос по сравнению с январем-сентябрем 2009 г. на 5,8%.