Фонд госимущества повторно объявил конкурс по продаже авиакомпании "Константа"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставит на торги на Украинской международной фондовой бирже (УМФБ) 42,22% госпакет акций авиакомпании ОАО «Константа» , сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации". Фонд госимущества планирует продать 3,949 млн. акций номинальной стоимостью 0,25 грн. Торги на УМФБ пройдут 3 декабря. Справка УНИАН. Авиакомпания "Константа" занимается организацией и выполнением VIP-, бизнес-, корпоративных и грузовых полетов на самолетах Як-40, Ан-32. Объем предоставленных услуг по итогам 2009 г. составил 8 млн. 359 тыс. грн., убыток - 57 тыс. грн., дебиторская задолженность - 682 тыс. грн., кредиторская - 1 млн. 256 тыс. грн., стоимость активов - 7 млн. 891 тыс. грн. 42,22% ОАО "Авиакомпания "Константа" (987,333 тыс. грн.) принадлежит Фонду госимущества Украины, 30% – Energy Standard Group S.A.

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