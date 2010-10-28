Торгово-экономические отношения Украины и России будут модернизированы - Азаров

Решения, принятые на 7-м заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, будут способствовать углублению и развитию взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами и модернизации их экономик.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ после заседания Комитета.

"Я убежден, что принятые нами решения станут еще одним важным этапом на пути дальнейшего углубления и развития взаимовыгодного экономического сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией", - сказал Н.АЗАРОВ.

Также глава правительства сообщил, что сегодня был подписан ряд документов, направленных на интенсификацию сотрудничества в сферах ядерной энергетики, авиастроения, транспортной отрасли, агропромышленного комплекса и др.

"Мы договорились о модернизации всего комплекса торгово-экономических связей и реализацию ряда важных программ и проектов по таким ключевым направлениям как ядерная энергетика, нефтегазовый комплекс, ракетно-космическая отрасль, самолетостроение, судостроение, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение и т.п.", - заявил премьер-министр.

Н.АЗАРОВ также сообщил, что особое внимание было уделено дальнейшему развитию и углублению интеграционных связей между Украиной и Россией, реализации масштабных инфраструктурных проектов. В частности, обсуждалось строительство мостового перехода через Керченский пролив, современной автомагистрали Москва-Харьков-Симферополь и введение скоростного пассажирского сообщения между Киевом и Москвой. "Достигнуты важные договоренности о совместном развитии транспортных коридоров, проходящих по территории Украины и России, прежде всего, в направлении Азии", - сказал украинский премьер.