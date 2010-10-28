Абонентская база операторов сотовой связи выросла на 0,53%

По состоянию на конец сентября 2010 года совокупная абонентская база операторов сотовой/мобильной связи в Украине, по сравнению с предыдущим месяцем, увеличилась на 296,8 тыс. пользователей, или на 0,53%, и составила почти 56,64 млн. абонентов (активированных SIM-карт).

Об этом сообщили УНИАН в украинском представительстве компании iKS-Consulting (данные основаны на результатах исследования компании).

Уровень номинального проникновения сотовой связи от общей численности населения страны на конец сентября 2010 года, по сравнению с показателем предыдущего месяца, увеличился на 0,7 п.п. - до 123,6%.

По итогам сентября 2010 года, по сравнению с августом, у двух операторов – «Астелита» и «Украинских радиосистем» количество пользователей снизилось: на 94 тыс. и на 20,7 тыс. соответственно. У всех остальных операторов сотовой связи Украины в сентябре абонентские базы увеличились.

По итогам сентября т.г. лидером по приросту абонентов в абсолютном выражении стала компания «Киевстар» с показателем почти 160 тысяч. Немногим меньше лидера рынка увеличила количество своих пользователей компания «МТС Украина» - почти на 158 тысяч. По темпам роста лидером стала компания «Телесистемы Украины», абонбаза которой в прошлом месяце увеличилась почти на 10,7%.

Лидером в рейтинге операторов с наибольшей абонентской базой остается «Киевстар», у которого по итогам сентября 2010 года насчитывалось почти 22,58 млн. абонентов или 39,9% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины. На втором месте – «МТС Украина», чье число абонентов на конец сентября составило около 18,15 млн., доля рынка – 32%. Третью позицию в рейтинге занимает компания «Астелит» - 11,56 млн. клиентов (20,4%). У объединенной компании под ТМ Beeline («Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком») – 2,46 млн. абонентов (доля рынка 4,3%).

По итогам сентября т.г. на пятую строчку iKS-Рейтинга с шестого места переместилась компания «Телесистемы Украины» (ТМ PEOPLEnet) – 562 тысячи пользователей (0,99% рынка). Далее следуют мобильное подразделение «Укртелекома» - почти 538 тысяч (0,95%). «Интернациональные телекоммуникации» - 454 тыс. клиентов (0,8% от общей абонбазы) и International Telecommunication Company («CDMA Украина») – 322,5 тыс. абонентов, доля рынка 0,57%.

Доля рынка Украины по абонентам в результате составляет: «Киевстар» - 39,9% от всего числа абонентов в Украине, «МТС-Украина» - 32%, «Астелит» - 20,4%, Beeline (УРС и ГТ) - 4,3%, остальные - 3,4%