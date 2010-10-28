Wizz Air откроет свою четырнадцатую базу в Вильнюсе

Лоу-кост-авиаперевозчик Wizz Air объявил об открытии 16 апреля 2011 года своей четырнадцатой операционной базы в аэропорту Вильнюса (Литва).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, изначально рейсы будут осуществляться одним новым самолетом Airbus A320.

Также с 16 апреля Wizz Air откроет 8 новых рейсов из Вильнюса в Лондон-Лутон, Донкастер-Шеффилд (Великобритания), Корк (Ирландия), Эйндховен (Нидерланды), Стокгольм-Скавста (Швеция), Милан-Бергамо (Италия), Рим-Фьюмичино (Италия) и Барселону (Испания).

Справка УНИАН. Флот авиакомпаний группы Wizz Air на данный момент состоит из 34 самолетов Airbus A320. Авиакомпания выполняет рейсы из 12 баз: 5 – в Польше, 1 – в Венгрии, 1 – в Болгарии, 3 – в Румынии, 1 – в Украине и 1 – в Чехии. Тринадцатая база в Сербии будет открыта в апреле 2011 года.