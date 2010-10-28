«Укртелеком»: доступ для абонентов «Голден Телеком» ограничен из-за не заключения договора

Компания "Укртелеком" ограничила доступ на cвою сеть для абонентов «Голден Телеком» из-за не заключения договора последним. Об этом говорится в официальном заявлении "Укртелекома", поступившем в УНИАН.

Как отмечается в заявлении, с 01.02.2010 г. между «Укртелеком» и «Голден Телеком» нет договора о взаимосоединении. «Укртелеком» неоднократно предлагал оператору «Голден Телеком» заключить соответствующий договор. При этом коммерческие условия, предложенные «Голден Телеком», были абсолютно идентичные тем условиям, которые применяются в договорах между «Укртелеком» и другими участниками рынка: «Киевстар», «МТС Украина», «Астелит» и другими операторами. К тому же, «Укртелеком» предлагал сохранить размеры расчетных такс, которые действовали в договоре между ОАО «Укртелеком» и ООО «Голден Телеком» в 2009 году, и перенести их применение на период до 1 июля 2010 года – даты введения новых расчетных такс Национальной комиссией по вопросам регулирования связи. А с 1 июля 2010 года привести ставки в соответствие с решением НКРС №52 от 04.02.2010 г.

В заявлении говорится, что «еще с марта 2010 года мы пытались решить вопрос на трехсторонних встречах с НКРС, «Голден Телеком» и "Укртелекомом", однако позитивный результат до сих пор не достигнут».

По данным "Укртелекома", оператор «Голден Телеком» отказался как от подписания договора, так и от проведения оплаты долга за предоставленные услуги на сумму свыше 14 млн. грн. Последнее предложение от "Укртелекома" заключить договор предоставлено оператору 22 октября 2010 года. Оператор «Голден Телеком» был неоднократно предупрежден о возможности частичного ограничения услуг, однако никаких действий для приведения ситуации в правовое поле не употребил.

«Таким образом, «Голден Телеком» практически не оставил никаких шансов "Укртелекому", кроме защиты своих интересов путем частичного ограничения бесплатного предоставления услуг», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, вчера «Голден Телеком» обвинил «Укртелеком» в нарушении законодательства в виде одностороннего ограничения, в нарушение лицензионных условий и правил работы на телекоммуникационном рынке Украины, доступа на номера своей сети для абонентов фиксированной связи «Голден Телеком».

Справка УНИАН. ООО «Голден Телеком» и ЗАО «Украинские радиосистемы» входят в международную группу VimpelCom Ltd. Компании предоставляют услуги мобильной и фиксированной связи, передачи данных, доступа, в Интернет с использованием разных технологий, в том числе оптически волоконного доступа.

"Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и др.