ЮЗЖД полностью подготовила пассажирские вагоны к зиме

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) полностью подготовила пассажирские вагоны к курсированию в осенне-зимний период 2010-2011 годов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, всего подготовлено 1057 единиц, из них на электроотоплении - 696 вагонов.

При подготовке вагонов к осенне-зимним перевозкам проведено утепление вагонов, все пассажирские вагоны экипированы зимним инвентарем, проверена работоспособность систем вентиляции, отопления, водоснабжения вагонов.