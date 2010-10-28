На Волыни открыли реконструированный участок дороги Киев-Ковель-Ягодин

На Волыни вчера открыли реконструированный участок автодороги Киев-Ковель-Ягодин длиной 2,7 км. Сметная стоимость проекта составила 62,2 млн. грн.

В торжественном открытии приняли участие заместитель председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины Игорь ЗАВИЙСКИЙ и глава облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК, сообщила УНИАН пресс-служба Луцкой ОГА.

После ремонта автотрасса изменила категорию с третьей на первую, а ширина асфальтового полотна проезжей части увеличилась с 3,5 м до 7,5 м. Вместо двух на дороге теперь четыре раздельные полосы. Также на отрезке трассы построено два автопавильона, гардеробные, тротуарные заграждения и установлено 62 дорожных знака.

Как сказал зампредседателя службы автомобильных дорог Украины, "дорогу М-07 Киев-Ковель-Ягодин завершим в 2011 году".

"Последующая реконструкция дороги к Ковелю будет продолжаться и зимой, а следующий отрезок, длиной около 5 км, планируем открыть весной", - сообщил Б.КЛИМЧУК.

Реконструкция шоссе осуществлялась в рамках программы "Развития и содержания сети автомобильных дорог общего пользования и дорог, задействованных к подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата по футболу".