ОАК, «Внешэкономбанк» и «Антонов» подписали соглашение о сотрудничестве

ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк») и государственное предприятие «Антонов» (Украина) подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОАК, документ подписали вчера в Киеве президент ОАК Алексей ФЕДОРОВ, председатель «Внешэкономбанка» Владимир ДМИТРИЕВ и президент ГП «Антонов» Дмитрий КИВА.

Целью соглашения является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.

Согласно документу, стороны намерены реализовывать инвестиционные проекты, направленные на разработку и производство высокотехнологичной промышленной продукции машиностроения на основе инновационных технологий, разработку и организацию серийного производства гражданских, транспортных и военно-транспортных самолетов, техническое перевооружение предприятий авиастроения Российской Федерации и Украины, создание системы послепродажного обслуживания самолетов, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг, в том числе в целях диверсификации экспорта.

Соглашение предполагает проведение «Внешэкономбанком» комплексной экспертизы представленных ОАО «ОАК» и ГП «Антонов» инвестиционных российско-украинских проектов с целью определения возможности участия «Внешэкономбанка» в их финансировании. Документом также предусматривается возможность организации финансирования или софинансирования «Внешэкономбанком» инвестиционных российско-украинских проектов при условии их соответствия меморандуму о финансовой политике банка и положительного заключения финансовой экспертизы проектов.