АЗС обяжут установить эталонные мерки

Госкомпредпринимательства согласовало проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в Правила розничной торговли нефтепродуктами», согласно которому автозаправочные станции (АЗС) должны будут установить эталонные мерки для проверки на точность топливораздаточных колонок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

В сообщении отмечается, что такое нововведение должно обеспечить право потребителей на достоверную и своевременную информацию о нефтепродуктах во время их приобретения.

Реализация проекта постановления, по выводам экспертов Госкомпредпринимательства, улучшит деятельность предпринимателей и обеспечит надлежащий уровень защиты прав потребителей с учетом специфики деятельности АЗС.