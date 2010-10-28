Минтранс приобретет мощный ледокол

Министерство транспорта и связи Украины приобретет тяжелый ледокол для работ в Азовском море и Керченском проливе, который позволит выполнять спасательные работы в сложных условиях вдали от берега и будет расчищать акватории портов и навигационные пути ото льда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, стоимость нового судна такого класса составляет около 50 млн. евро, а приобретение ледокола, бывшего в употреблении, обойдется примерно в 30 млн. евро. Однако покупка ледокола, который уже использовался, осложняется тем, что его ресурс может не отвечать требованиям эксплуатации.

Напомним, программой развития безопасности судоходства, разработанной Государственной администрацией морского и речного транспорта (Укрморречфлотом), предусмотрено приобретение в лизинг ледокольно-спасательного комплекса с возможностью базирования спасательного вертолета.

Как отмечают в министерстве, ввод в эксплуатацию такого судна позволит улучшить навигацию в регионе и приведет к повышению показателей работы портов зимой. Кроме того, использование ледокола такого класса позволит Украине выполнить свои обязательства: требования Международной конвенции по спасению и поиску в море (SAR-79) и Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в морском и авиационном поиске и спасении на Черном и Азовском морях, подписанное 27 октября т.г.