Fitch прогнозирует несущественную разницу между продажной и стартовой ценой «Укртелекома»

Fitch Ratings прогнозирует несущественную разницу между стартовой и конечной ценой продажи «Укртелекома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил старший директор Fitch Ratings Николай ЛУКАШЕВИЧ во время 5-ой ежегодной конференции Fitch в Украине.

Свое мнение он мотивировал недостаточным уровнем конкуренции во время конкурса в связи с тем, что условиями приватизации "Укртелекома" ограничено количество потенциальных участников.

Н.ЛУКАШЕВИЧ считает, что среди самых вероятных участников конкурса может быть и компания Vodafone.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн. В соответствии с конкурсными условиями, к участию в конкурсе не могут быть допущены компании, в которых принадлежащая государству (Украине либо другим государствам) или госпредприятиям доля в уставном капитале превышает 25%. К участию в конкурсе также не могут быть допущены компании, размер дохода (выручки) от реализации продукции которых на территории Украины за последний финансовый год (включая НДС и другие налоги и сборы) превышает 25% от общей суммы таких доходов в Украине, определенных Государственным комитетом статистики.

Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

Наиболее вероятными претендентами на покупку 92,791% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком» эксперты называют украинскую группу СКМ и российскую АФК "Система".

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.