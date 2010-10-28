При Госкомпредпринимательства создается рабочая группа по реформированию МРЭО

13:54, 28 октября 2010
Транспорт/Связь
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Председатель Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ поручил сформировать при комитете рабочую группу по вопросам реформирования межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, об этом он заявил на встрече с представителями автотранспортной отрасли.

«В течение месяца рабочая группа должна наработать изменения в законодательство, а также к правительственным постановлениям. Затягивать мы не будем», – подчеркнул М.БРОДСКИЙ.

В состав рабочей группы будут включены представители объединений и ассоциаций автомобилистов, автоимпортеров и перевозчиков, представители страховых компаний, автостанций техобслуживания, специалисты МВД, ГАИ и Минтранса. Возглавит рабочую группу заместитель председателя Госкомпредпринимательства Сергей ТРЕТЬЯКОВ.

Сейчас Госкомпредпринимательства готовит проекты нормативных актов, которые помогут максимально дерегулировать автотранспортную отрасль. Созданная рабочая группа будет заниматься отработкой этих вопросов.

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