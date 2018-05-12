«Укрзализныця» сэкономила крымчанам 40 минут

Приднепровская железная дорога 27 октября открыла движение на модернизированном участке Симферополь-Севастополь. Реконструкция заняла около четырех месяцев. Стоимость проекта, в котором были задействованы полторы тысячи человек, составила более 150 млн. грн.

Теперь электрички будут тратить на дорогу из крымской столицы в Севастополь почти столько же времени, сколько автобусы. Время электропоездов в пути сократилось на 40 минут, а стоимость проезда не изменилась - 8 гривен.

Как отметил на церемонии открытия участка начальник ПЖД Александр Момот, «мы решили ряд стратегических задач: кроме того, что мы поставили комфортабельные электропоезда на участок Симферополь-Севастополь, время в пути снижено с 2 часов 20 минут до 1 часа 40 минут, а один поезд будет в пути 1 час 30 минут, мы серьезно развили инфраструктуру станции «Симферополь» - на годы вперед у нее появилась возможность для приема как пассажирских, так и пригородных поездов».

Между двумя городами будет курсировать новый электропоезд - «Крым - жемчужина Украины». Кроме того, железнодорожники модернизировали 3 электрички, которые среди прочих будут следовать по этому маршруту.

В ходе работ отремонтированы 73,5 км путей, реконструировано 9 и построено 5 береговых и островных посадочных платформ на станциях Инкерман-1, Верхнесадовое, Сирень, Бахчисарай, Самохвалово, Почтовая и Чистенькая. Также возведено 8 платформ на переездах, проведена замена 19 стрелочных переводов на участке Симферополь-Севастополь и 24 комплектов стрелочных переводов на станции «Симферополь», модернизировано освещение переездов и пассажирских платформ, ремонтные работы проведены в вокзальном комплексе станции «Севастополь».

Как отметил крымский премьер Василий Джарты, «сегодня правительство Украины, правительство АРК работают над имиджем Крыма. В июне было принято решение о реконструкции. Грандиозный проект мы воплотили в жизнь. Для Крыма - знаковое событие! Созданы условия для того, чтобы жители и гости Симферополя могли комфортно передвигаться транспортом».

Со своей стороны исполняющий обязанности постоянного представителя Президента в Крыму Виктор Плакида подчеркнул: «В уникально короткие сроки сделана отличная работа, которая будет радовать не только крымчан, но и тех, кто приезжает на полуостров».

Гендиректор «Укрзализныци» Михаил Костюк сообщил, что проект «Симферополь - Севастополь» - это только старт. «Я считаю, что экологическая составляющая внутрикрымских перевозок будет ориентирована на железнодорожный транспорт. Он - экологически чистый, с хорошими условиями для пассажиров», - отметил М.Костюк.

По его словам, в планах железнодорожников - строительство пригородного вокзала в Симферополе и второго крымского транспортного коридора, модернизация подъездов в Крым. Также «Укрзализныця» надеется на рост пассажирских перевозок из России. М.Костюк подчеркнул, что «самое важное – положено начало для чрезвычайно важного для красавца-вокзала Симферополя мероприятия: строительство пригородного корпуса, улучшение распределения маршрутов пригородного и дальнего сообщения, увеличение возможностей для приема международных поездов. Дополнительные поезда в Крым - дополнительный объем пассажиров для железных дорог и дополнительное количество отдыхающих для крымчан».

Глава Совмина Крыма надеется, что пригородный вокзал в Симферополе будет готов уже в следующем году. «Мы работаем над проектом. Вокзал - проект 2011 года. Думаю, в 2011 году мы его закончим приблизительно в это же время», - заверил В.Джарты.

Вера Стриж (УНИАН)