При Госкомпредпринимательства создается рабочая группа по реформированию МРЭО

Председатель Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ поручил сформировать при комитете рабочую группу по вопросам реформирования межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, об этом он заявил на встрече с представителями автотранспортной отрасли.

«В течение месяца рабочая группа должна наработать изменения в законодательство, а также к правительственным постановлениям. Затягивать мы не будем», – подчеркнул М.БРОДСКИЙ.

В состав рабочей группы будут включены представители объединений и ассоциаций автомобилистов, автоимпортеров и перевозчиков, представители страховых компаний, автостанций техобслуживания, специалисты МВД, ГАИ и Минтранса. Возглавит рабочую группу заместитель председателя Госкомпредпринимательства Сергей ТРЕТЬЯКОВ.

Сейчас Госкомпредпринимательства готовит проекты нормативных актов, которые помогут максимально дерегулировать автотранспортную отрасль. Созданная рабочая группа будет заниматься отработкой этих вопросов.