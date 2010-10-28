Украина и Венгрия согласовали обмен допразрешениями на грузоперевозки в 2010 г.

Украина и Венгрия договорились о взаимном обмене дополнительными разрешениями на грузовые перевозки на 2010 год.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины, это закреплено в протоколе Смешанной украинско-венгерской комиссии по международному автомобильному транспорту, который был подписан сегодня, 28 октября, в министерстве.

В частности, венгерская сторона согласилась предоставить Украине 900 универсальных разрешений категории «Евро-3 безопасные», 2000 транзитных разрешений категории «Евро-3 безопасные», 100 разрешений для перевозок в/из третьих стран категории «Евро-3 безопасные».

В свою очередь Украина согласовала для венгерской стороны 1000 разрешений для перевозок в/из третьих стран категории «Евро-3 безопасные».

Стороны договорились обменяться дополнительными разрешениями к 10 ноября 2010 г.

Напомним, Госавтотрансадминистрация Украина работает над внедрением между Украиной и Венгерской Республикой безразрешительной системы для грузовых перевозок автомобильным транспортом.

Справка УНИАН. По объемам двустороннего товарооборота Венгерская Республика занимает 13-е место среди стран-партнеров Украины, с которыми наиболее активно ведется внешняя торговля товарами и услугами, и второе место среди стран-партнеров Центральной и Восточной Европы.