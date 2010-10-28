Авиаперевозки пассажиров в России выросли в годовом исчислении на 23%

Пассажирские авиаперевозки в РФ выросли в годовом исчислении на 23% до 5,85 млн. человек в сентябре 2010 года. Об этом сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), сообщает k2kapital.

По данным Росавиации,в целом за девять месяцев 2010 г. российские авиакомпании нарастили перевозки на 27% до 43,8 млн. человек. А прогноз на 2010 год - около 50 млн. пассажиров.