Сегодня в Киеве введен в эксплуатацию транспортный узел «Левый берег».

В церемонии открытия принял участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Станция «Левый берег» станет составной частью железнодорожных подходов к железнодорожно-автомобильному мостовому переходу через Днепр.

Стоимость реконструкции платформы станции «Левый берег» составила 63 млн. грн.

Одновременно с введением в эксплуатацию транспортного узла завершена реконструкция улицы Здолбуновской, на которой открыто 4-полосное движение (длина улицы - 3,4 км, ширина дороги - 15 м).

По информации пресс-службы Кабинета министров, новая магистраль объединяет Харьковское шоссе и Днепровскую набережную и должна на 15% разгрузить Харьковский путепровод.

Движение по Здолбуновской улице на 20 минут сокращает время проезда от Днепровской набережной до Харьковского шоссе. Дорога проходит, огибая проспект Воссоединения и Ленинградскую площадь, Харьковскую площадь и путепровод на Харьковском шоссе, и фактически дублирует проезд по проспекту Воссоединения.

Стоимость проекта по реконструкции улицы Здолбуновской, который начал реализовываться в марте 2008 года, составляет 94 млн. грн.

Кроме того, реконструирована улица Сортировочная, что дает возможность прямого проезда с улицы Здолбуновской к железнодорожной станции «Левый берег» и обеспечивает автомобильное движение к автомобильно-железнодорожному мостовому переходу после открытия на нем движения автотранспорта.

Таким образом, организован новый транспортный узел, который объединяет железнодорожные и автотранспортные маршруты Березняков, Русановки, Позняков и Харьковского массива.

В границах этого узла КП «Киевпасстранс» путем увеличения количества транспорта обеспечит перевозку пассажиров автобусными маршрутами и маршрутными такси с интервалом движения 6-12 минут. Для удобства пассажиров вблизи железнодорожной платформы «Левый берег» предусматривается организовать дополнительные остановки общественного транспорта.