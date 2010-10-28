Азаров предложил киевлянам пересаживаться на велосипеды

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что в Киеве назрела ситуация, когда необходимо разгружать столицу от автомобильного транспорта и пересаживаться на велосипеды.

Такое заявление Н.АЗАРОВ сделал сегодня после того, как проехал по отремонтированной дороге по улице Здолбуновской, вдоль которой построена велосипедная дорожка.

«Впервые в Киеве появилась велосипедная дорожка. ПОПОВ и дальше их будет строить. Ему, так сказать, вперед! Это важное и нужное дело. Надо вообще разгружать город Киев от автомобилей и пересаживаться на велосипеды. Так что будем развивать это направление», - сказал Н.АЗАРОВ.