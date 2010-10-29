Украина в ночь с субботы на воскресенье перейдет на зимнее время

В ночь последнего воскресенья октября большинство стран мира, в том числе и Украина, переходят на зимнее время, напоминает газета “Хрещатик”.

В этом году этот стрелки часов переводят в час ночи по Гринвичу 31 октября (в Украине - в 4.00).

Издание напоминает, что зимнее и летнее время впервые начали вводить в Великобритании в 1908 году. Отказаться от перехода на зимнее и летнее время пытались во многих странах мира, в частности и в прибалтийских, однако через два года такого “эксперимента” снова синхронно с другими европейскими странами вернулись к этой практике. В ночь на воскресенье, 31 октября, это сделают в более чем 70 странах мира, в частности и в США, и в странах Европы. В то же время, не практикуют переход на зимнее и летнее время в Японии, Китае и других азиатских странах.

Немало неудобств зимне-летние изменения времени приносят людям, которые в эту ночь находятся в пути. Так, в ночь на воскресенье пассажиры в поездах проведут на час больше времени. В субботу вечером поезда выедут в назначенное время, а ровно в четыре ночи все они на час “замрут”, чтобы прибыть в пункты назначения по графику.