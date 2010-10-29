ИМТП готовит кассацию на решение суда по «Укртрансконтейнеру»

ГП «Ильичевский морской торговый порт» (ИМТП) готовит кассацию на решение суда о восстановлении деятельности ЧП «Укртрансконтейнера» в порту.

Об этом УНИАН в комментарии по телефону сообщил глава профсоюза работников ИМТП Сергей БРЫЗГАЛОВ.

По его словам, в порту займутся этим со следующей недели, после местных выборов.

«Мы будем все от нас зависящее делать... Мы кассацию подадим, мы обратимся во все органы, в том числе в Комитет национальной безопасности и обороны ВР, в СНБО. Это национальная безопасность, ею торгуют проходимцы сегодня, поэтому мы будем «драться» до конца», – сказал он.

Как отметил С.БРЫЗГАЛОВ, в ИМТП получили решение суда 27 октября. Он отметил, что апелляционный суд частично удовлетворил просьбу порта, отменив решение от 30 августа т.г. Хозяйственного суда Одесской области, которым было упразднено решение относительно расторжения договора совместной деятельности между ИМТП и ЧП «Укртрансконтейнер».

Как напомнил С.БРЫЗГАЛОВ, в порту считают решение от 30 августа незаконным, в частности, потому, что доводы порта не были услышаны, на заседание не был приглашен представитель Министерства транспорта и связи. В то же время, апелляционный суд удовлетворил требования «Укртрансконтейнера» относительно восстановления его деятельности в порту.

С.БРЫЗГАЛОВ отметил, что в порту не согласны с таким решением. «Мы будем принимать меры, вплоть до перекрытия дорог в Киеве. Потому что это чистый бандитизм», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Одесский апелляционный хозяйственный суд 18 октября 2010 года вынес постановление, которым удовлетворил заявление Министерства транспорта и связи о признании незаконным решения суда от 30 августа 2010 года и одновременно вынес новое решение по рассматриваемому делу, которым удовлетворил требования «Укртрансконтейнера» относительно восстановления его деятельности в ГП «Ильичевский морской торговый порт».

ИМТП 10 сентября т.г. подал апелляцию в Одесский апелляционный хозяйственный суд на решение Хозяйственного суда Одесской области от 30 августа 2010 года, которым было упразднено решение относительно разрыва договора о совместной деятельности между ИМТП и ЧП «Укртрансконтейнер».

Справка УНИАН. Договор о совместной деятельности между портом и «Укртрансконтейнером» был подписан в июне 2005 года. С 1 июля 2009 года «Укртрансконтейнер» остановил хоздеятельность в ИМТП.