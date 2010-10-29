ЮЖД ввела в эксплуатацию новый вагономоечный комплекс

На этой неделе на технической станции харьковского вагонного участка ВЧ-1 Южной железной дороги (ЮЖД) был открыт новый вагономоечный комплекс для мытья пассажирского состава.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Согласно сообщению, данный комплекс позволит сэкономить 25,5% расходуемых средств. Экономия расходов на мытье пассажирских вагонов составит более 2 млн. грн. в год, а при мытье дизель- и электропоездов экономия расходов увеличится.

Вагономоечный комплекс был построен в течение нескольких месяцев с привлечением российских и итальянских партнеров. Комплекс предназначен для обработки пассажирского подвижного состава: пассажирских вагонов, дизель- и электропоездов. Итальянское оборудование «Ceccato SPA» включает в себя сборно-разборную конструкцию с вагономоечным цехом длиной 100 м и двухэтажную административную пристройку с компьютеризированным пультом управления процессом мойки.

Производственная мощность комплекса составляет 600 вагонов в сутки при высоком качестве мытья с применением моющих средств. Замкнутый цикл использования воды с собиранием загрязненной воды обеспечивает экологическую безопасность и экономичность данного комплекса. Технологический процесс мытья полностью автоматизирован и обслуживается одним оператором. Мытье вагонов может проходить круглогодично даже при температуре -15 ºС.

«Южная железная дорога не будет останавливаться на достигнутом. Рядом с мойкой планируется построить цех экипировки вагонов, чтобы создать единую технологическую цепочку. Также на станции Новая Бавария будет введена в эксплуатацию прачечная производственной мощностью 40 тонн белья в сутки», – сказал на торжественном открытии комплекса начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК.