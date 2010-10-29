"АэроСвит" с 30 октября начнет осуществлять рейсы из Киева в Ереван

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" с 30 октября т.г. приступает к осуществлению собственных регулярных полетов в Армению по маршруту Киев–Ереван–Киев.

Как сообщает УНИАН пресс-служба компании, выход на новый рынок расширит сотрудничество "АэроСвита" с крупнейшим перевозчиком Республики Армения - "Армавиа". Совместно авиакомпании обеспечат выполнение между странами до 12 рейсов в неделю.

В частности, "АэроСвит" с 30 октября будет выполнять на маршруте до 4 рейсов в неделю. Время перелета между городами – около трех часов. Перевозчик планирует использовать на линии среднемагистральные самолеты Boеіng 737 и региональные воздушные суда нового поколения Ан-148.

При этом собственные рейсы украинской авиакомпании в Ереван дополнят полеты "Армавиа" из Еревана в Киев (3 рейса в неделю), Симферополь, Одессу, Харьков, Днепропетровск и Донецк (по 1 в неделю в каждый город), выполняемые в код-шеринге (совместно) с авиакомпанией "АэроСвит".

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. В летний период 2010 года "АэроСвит" освоил 16 новых направлений и теперь обслуживает более 70 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных - в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок. На рейсах авиакомпании используются дальнемагистральные самолеты Boeing 767, среднемагистральные Boeing 737, Airbus 320 и Embraer 195, а также региональные воздушные суда Embraer 145 и Антонов-148.

Авиакомпания "Армавиа", национальный перевозчик Армении, основана в 1996 году и является лидером армянского авиационного рынка. Базируется в Ереване в аэропорту "Звартноц". Выполняет регулярные рейсы в 45 городов Ближнего Востока, Европы, Азии и Северной Африки. Авиакомпания эксплуатирует среднемагистральные самолеты Аirbus 320, Аirbus 319, региональные CRJ-100/200 и другие типы воздушных судов.