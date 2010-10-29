ЮЗЖД открыла новый пригородный маршрут Вышгород – Киев-Петровка

Сегодня состоялось торжественное открытие нового маршрута пригородного поезда Вышгород – Киев-Петровка.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД), в торжественном открытии приняли участие генеральный директор "Укрзализныци" Михаил КОСТЮК, начальник ЮЗЖД Алексей КРИВОПИШИН, председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

Пригородное движение на участке Вышгород - Киев-Петровка, протяженностью 12 км, со временем движения 20 минут, организовано по расписанию: отправление с остановочной платформы Вышгород утром - 6.30, 7.30, 8.30, вечером - 18.00, 19.00, 20.00; со станции Киев-Петровка утром - 6.00, 7.00, 8.00, вечером - 17.30, 18.30, 19.30.

В дальнейшем, после проведения полной модернизации существующей железнодорожной инфраструктуры, на данном участке перевозки будут проводиться и в середине дня.

Как отмечают на ЮЗЖД, коллективом столичной магистрали в течение короткого срока выполнен значительный объем работ по реконструкции действующей инфраструктуры. Капитально отремонтированы 6,5 км главного пути, а на 5,2 км проведены исправительно-отделочные работы. Специально для перевозок пассажиров подготовлены два дизель-поезда, построена и благоустроена остановочная платформа ст. Вышгород.

Как отмечается в сообщении, вопрос соединения пассажирским железнодорожным движением г. Вышгород со столицей Украины возник не спонтанно, а обсуждался на протяжении длительного времени. ЮЗЖД использовала партнерство с нынешним руководством Киевской ОГА и Киевского областного совета и пр.

Согласно сообщению, железной дорогой в последние годы выполнены значительные объемы работ по созданию и реконструкции собственной железнодорожной инфраструктуры, чтобы организовать на территориях города Киева и Киевской области с железнодорожных пересадочные узлы на другие виды транспорта. Созданы пересадочные узлы: Караваевы Дачи, Выдубичи, Сырец, Левый Берег. По замыслу, реконструкция предусматривает приближение посадочных платформ к остановкам метрополитена в пределах Киевского железнодорожного кольца.

Кроме того, организовано движение городской электрички от ст. Киев-Петровка до ост. платф. Троещина, продолжаются работы по организации 2-й очереди городской электрички от ст. Киев-Петровка к Сырецкому пересадочному узлу.