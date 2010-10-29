МАУ переводит международные рейсы в новый терминал «F» в Борисполе

Начиная с 31 октября, все международные рейсы авиакомпании «Международные авиалинии Украины» будут обслуживаться в новом терминале «F» государственного международного аэропорта «Борисполь».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Переводя наши рейсы в новый терминал, мы переходим на качественно иной, более высокий уровень обслуживания пассажиров. В терминале «F», который теперь является базовым терминалом авиакомпании МАУ в Киеве, реализованы простые и наиболее удобные технологические процессы, внедрены новейшие инженерные и информационные технологии, применены автоматизированные многоуровневые системы безопасности», – отметил президент МАУ Юрий МИРОШНИКОВ.

Согласно сообщению, для удобства пассажиров и авиакомпаний перенос рейсов в новый терминал приурочен к началу зимней навигации 2010-2011 гг. и вступлению в силу нового сезонного расписания – 31 октября.

В компании напоминают, что все внутренние рейсы авиакомпании МАУ по Украине продолжают обслуживаться в терминале «А» аэропорта «Борисполь».

Как сообщал УНИАН, терминал «F» аэропорта «Борисполя» был достроен в сентябре 2010 года, однако пока рейсы в/из него не выполнялись.

По словам министра транспорта и связи Константина ЕФИМЕНКО, в целом в этот терминал будет переведено до 40% пассажиропотока терминала «В» (международный терминал «Борисполя»).

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» соединяет Украину с Лондоном, Парижем, Амстердамом, Брюсселем, Берлином, Франкфуртом, Веной, Цюрихом, Римом, Миланом, Неаполем, Мадридом, Барселоной, Лиссабоном, Хельсинки, Дубаи, Абу-Даби, Тбилиси, Алматы, Женевой, Тель-Авивом, Монастиром, Ниццей, Коломбо, Куала-Лумпуром, Панаджи (Гоа), Копенгагеном, Триполи, Фару, Фуншалом, Порто, Мускатом, Бахрейном, Йоханнесбургом, Кувейтом, а также более чем с 3000 других городов мира, выполняя более 450 рейсов в неделю из Киева, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».