Эфирное цифровое телевидение уничтожит региональное ТВ – эксперт

Ряд решений Национального совета по внедрению эфирного цифрового телевидения в Украине, которые были приняты 27 октября т.г., приведут к монополизации и уничтожению регионального телевидения.

Об этом УНИАН сообщили в Независимой ассоциации телерадиовещателей (НАМ) со ссылкой на руководителя Центра законодательных инициатив НАМ Ольгу БОЛЬШАКОВУ.

О.БОЛЬШАКОВА назвала несколько опасных тенденций, которые складываются для местных телерадиокомпаний в связи с новыми решениями Нацсовета. По ее словам, члены Нацсовета не разграничивают местное (в пределах района) и региональное (в пределах области) вещание, о чем свидетельствует обоснование решения Нацсовета (№1485 от 27 октября 2010 года) об отмене назначения цифрового мультиплекса МХ-5, который должен был использоваться преимущественно для регионального (областного) телевидения.

О.БОЛЬШАКОВА считает, что Нацсовета последовательно принимает решения, которые «фактически уничтожают и местное, и региональное вещание».

Кроме того, по ее словам, Нацсовет опять стремится определить провайдера цифрового эфирного вещания, несмотря на единодушную позицию всех экспертов, что такой субъект является искусственно созданным посредником между вещателями и оператором телекоммуникаций.

Неосмотрительным, по мнению эксперта, является также стремление Национального совета определить одного провайдера на четыре мультиплекса цифрового ТВ. «Это приведет к полной монополизации телерадиовещания: распространение всех телепрограмм будет зависеть от одного человека», – подчеркнула О.БОЛЬШАКОВА.

Как сообщал УНИАН, 27 октября т.г. Национальный совет по внедрению эфирного цифрового телевидения в Украине упразднил ряд ранее принятых решений, которыми утверждены организационные мероприятия по внедрению цифрового ТВ. Как объяснил председатель Нацсовета Владимир МАНЖОСОВ, «некоторые из них устарели, некоторые не были выполнены вовремя, а некоторые просто блокируют последующий ход внедрения цифрового вещания».

В частности, решением Нацсовета №1486 от 27 октября 2010 года определено создание национальной сети цифрового телевещания в стандарте DVB-T (MPEG-4) в составе цифровых общенациональных каналов вещания (мультиплексов) МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 на протяжении 2010-2011 гг.

При этом Нацсовет обратится к субъектам хозяйствования в сфере телевидения и радиовещания с призывом в течение месяца со дня принятия данного решения предоставить свои предложений относительно участия в перестройке национальной сети цифрового телевещания в стандарте DVB-T (MPEG-4).

По словам В.МАНЖОСОВА, Нацсовет хочет, чтобы это был один провайдер, который докажет, что он финансово способен построить эти 4 мультиплекса.

Решением №1486 предусмотрено, что компания, которая пожелает вкладывать деньги в развитие цифровой инфраструктуры, должна предоставить расчет экономической целесообразности вложения средств в этот проект, а также предоставить банковскую гарантию в размере 1 млрд. грн. (стоимость развития одного мультиплекса).

Также Национальный совет 27 октября т.г. принял решение о создании рабочей группы по подготовке новой редакции Плана развития национального телерадиоинформационного пространства.