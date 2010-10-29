УГЦР выявил 3305 нарушений пользования радиочастотным ресурсом

Средствами технического контроля Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) на всей территории Украины в третьем квартале 2010 года зафиксировано 3305 нарушений пользования радиочастотным ресурсом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УГЦР.

Согласно сообщению, из них 2674 нарушения связаны с работой на излучение радиоэлектронных средств (РЭС) без разрешений на эксплуатацию, что составляет 0,8% от общего количества зарегистрированных РЭС.

Наибольшее количество нарушений, выявленных специалистами УГЦР, приходится на телевизионное вещание (698), широкополосный радиодоступ (674), ультракоротковолновую и коротковолновую радиосвязь (410), цифровую сотовую связь (350), звуковое вещание (263), многоканальное наземное телерадиовещание (33) и другие радиотехнологии.

В региональном отношении по числу нарушений лидирует Крым – в АРК и Севастополе выявлены 254 случая злоупотреблений, еще 226 – в Одесской области, 200 – в Николаевской, 156 – в Днепропетровской, 124 – в Закарпатской, 144 – в Донецкой.

Свыше 100 фактов пренебрежения установленными правилами функционирования РЭС зафиксировано также в Ивано-Франковской, Полтавской, Ривненской, Херсонской, Черновицкой и Хмельницкой областях.