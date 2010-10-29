Для цифровизации ТВ в Украине должны использоваться разные платформы – эксперт

Для решения задачи цифровизации ТВ в Украине должны использоваться разные платформы, в т.ч. и спутниковая.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал Онно ЗОНЕВЕЛЬД, председатель представительства SES ASTRA в Украине.

Он отметил, что согласно данным исследования, проведенного "GFK Украина" в июле-октябре 2010 года, в первой половине 2010 года уровень оцифровки телевидения в Украине достиг 20%. Этот показатель учитывает все возможные платформы цифрового ТВ, то есть включает домохозяйства с цифровым спутниковым, кабельным, эфирным телевидением и MMDS. Спутниковая платформа - лидер оцифровки. Из общего количества домохозяйств с цифровым ТВ 82,4% пользуются спутниковым типом принятия сигнала. Доля кабельных домохозяйств среди всех цифровых домохозяйств составляет 17%. При этом на эфирное цифровое ТВ приходится всего 0,2%.

По мнению О.ЗОНЕВЕЛЬДА, результаты исследования показывают, что по темпам оцифровки Украина отстает от европейских государств - в марте 2010 года уровень перевода ТВ на цифровое в Западной Европе достиг 75,1%.

Он считает, что развитие «цифры» в Украине тормозит отсутствие четкой государственной программы, а также то, что в Украине дискуссия вокруг цифровизации сфокусирована исключительно на цифровом эфирном телевидении (DVB-T), что продемонстрировали и результаты заседания Нацсовета по вопросам телевидения и

радиовещание 27 октября т.г.

Однако, по мнению О.ЗОНЕВЕЛЬДА, и исследования "GFK Украина", и позиция

экспертов отрасли, в том числе и его личная, говорят о том, что наиболее эффективным с точки зрения покрытия территории и средств для развития цифрового ТВ было бы сочетание нескольких платформ, в том числе и спутниковой.

Эксперт сказал, что покрытие более 75% украинской территории цифровым эфирным сигналом ТВ не является целесообразным, так как наиболее дорогим будет

обеспечение эфирным сигналом именно последних 25% территории Украины.

В то же время, как отметил О.ЗОНЕВЕЛЬД, Украина уже сегодня на 100% покрыта цифровым спутниковым сигналом.

«Еще раз подчеркну, что «спутник» - не панацея, однако должен стать неотъемлемой частью программы цифровизации ТВ в Украине», - сказал он.

Справка УНИАН. GFK Ukraine – компания, занимающаяся маркетинговыми и социальными исследованиями в Украине. GFK Ukraine входит в международную исследовательскую сеть GFK Group – одну из крупнейших исследовательских групп в мире. В компании GFK Ukraine работают свыше 170 штатных сотрудников – специалистов в разных сферах, в частности, социологи, психологи, экономисты, а также специалисты в области маркетинга, статистики, программирования, математики. В своей работе GFK Ukraine придерживается директив и руководства ESOMAR, а также стандартов качества маркетинговых исследований Украинской ассоциации маркетинга.