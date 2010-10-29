Кабмин направит в 2011 г. 3 млрд. грн. в строительство и реконструкцию автодорог

Кабинет Министров Украины намерен в 2011 году вложить в строительство новых трасс и реконструкцию существующих автомобильных дорог 3 млрд. грн.,

Об этом заявил сегодня в Крыму глава Государственной службы автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Владимир ДЕМИШКАН, сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров АРК.

По его словам, эти деньги пойдут, в частности, на завершение реконструкции дороги Харьков–Симферополь.

«Уверен, что это даст серьезный толчок к развитию экономики Крыма, ведь дороги – это кровеносные сосуды экономики», – сказал глава «Укравтодора».