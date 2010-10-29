«Укравтодор» реконструировал 3 км дороги Харьков-Симферополь

«Укравтодор» реконструировал более трех километров нового дорожного покрытия (с 632 по 635 км) дороги Харьков-Симферополь - главной магистрали, соединяющей Крым с другими регионами Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

При строительстве нового участка дороги использовался щебеночно-мастичный асфальтобетон, который в несколько раз прочнее и долговечнее обычного асфальта.

Безопасность движения на скоростной четырехполосной магистрали обеспечит современное межполосное ограждение со светоотражающими элементами - оно поможет избежать аварий, связанных с лобовыми столкновениями автомобилей.

Кроме того, дорожные строители построили два моста длиной почти 25 метров каждый, оборудовали тротуары, установили новые дорожные знаки, высадили по обочинам трассы более 1200 деревьев.

В модернизацию трассы вложено более 90 млн. грн. из бюджета Украины.

«Дорога, по которой проезжают около 32 тысяч автомобилей в сутки, была построена еще в 1950-е годы и с тех пор ни разу не подвергалась капитальному ремонту. Решение реконструировать и расширить трассу, перевести ее из второй категории дорог в первую было принято в 2006 году правительством Виктора ЯНУКОВИЧА. К концу года строители сдали первые три километра реконструированной дороги на территории Симферопольского района, в 2007 году - еще 7 километров, однако после этого работа была приостановлена. Летом текущего года строительные работы возобновились», - сообщила пресс-служба крымского правительства.

Власти Крыма надеются, что модернизация дороги будет завершена в 2011 году.