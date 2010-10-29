Начальником Киевского метрополитена назначен Федоренко

Распоряжением Киевского городского головы от 27 октября 2010 г. №788 с 29 октября начальником коммунального предприятия «Киевский метрополитен» назначен Владимир ФЕДОРЕНКО.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба метрополитена.

Согласно сообщению, В.ФЕДОРЕНКО родился 11 сентября 1954 г. в Запорожской области. С 1980 года работает в Киевском метрополитене. Прошел профессиональные ступени от электромеханика лаборатории автоматического регулирования скорости до начальника лаборатории, главного инженера электродепо, начальника электродепо, главного инженера службы подвижного состава, главного инженера метрополитена, первого заместителя начальника метрополитена.

Напомним, В.ФЕДОРЕНКО с 6 августа 2010 г. исполнял обязанности начальника КП «Киевский метрополитен».

Как сообщал УНИАН, 2 августа т.г. стало известно , что начальник КП “Киевский метрополитен” Петр МИРОШНИКОВ намерен уволиться по собственному желанию.

3 августа руководителем КГГА было подписано заявление об увольнении руководителя столичного метрополитена П.МИРОШНИКОВА.